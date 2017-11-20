В Черкассах шестилетний мальчик упал в канализационный колодец

Шестилетний мальчик в пятницу 17 ноября упал в открытый смотровой колодец, возле перекрестка улиц Чигиринская-Подолинского в Черкассах.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, а именно смерть малолетнего) УК Украины.

Правоохранители проводят мероприятия для полного исследования обстоятельств гибели ребенка, в частности допрашивают очевидцев происшествия, устанавливают лиц, в ведении которых находится ненакритый люком технологический колодец и которые допустили служебную халатность при его обслуживания.

Как сообщал УНН, во Львовской области пожилой мужчина погиб, упав в открытый канализационный колодец.