У Херсоні мати покинула немовля у кафе
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Херсоні патрульні доправили до лікарні немовля, яке мати покинула у кафе, передає УНН з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Херсона.
“Заявник повідомляв, що в одному із кафе на вулиці Шенгелія у візочку знаходиться дитина близько 10-11 місяців без батьків.
На місці інспектори побачили хлопчика. Один із чоловіків, які працюють у зазначеному закладі, пояснив, що немовля залишила йому знайома близько 3-х годин тому. Вона попрохала приглянути за сином та пообіцяла повернутись через 40 хвилин”, -йдеться у повідомленні.
Поліцейські викликали на місце карету швидкої допомоги та негайно повідомили співробітників ювенальної превенції про подію.
Громадянин додав, що знає лише ім’я матері та описав її. Схожу жінку цей екіпаж за кілька годин до того перевіряв. Чоловіку показали фото й він упізнав свою знайому. Як з’ясувалось, вона вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності та має ще двох старших дітей, права опіки над якими громадянку позбавили.
Патрульні з медиками проїхали до міської клінічної лікарні та передали хлопчика до дитячого відділення. Подальшою його долею займатимуться відповідні служби.