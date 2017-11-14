В Херсоне мать бросила младенца в кафе

"Заявитель сообщал, что в одном из кафе на улице Шенгелия в коляске находится ребенок около 10-11 месяцев без родителей.

На месте инспекторы увидели мальчика. Один из мужчин, работающих в данном учреждении, пояснил, что младенца оставила ему знакома около 3-х часов назад. Она попросила присмотреть за сыном и пообещала вернуться через 40 минут", - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали на место скорую помощь и немедленно сообщили сотрудникам ювенальной превенции о произошедшем.

Гражданин добавил, что знает только имя матери и описал ее. Похожую женщину этот экипаж за несколько часов до того проверял. Мужчине показали фото и он узнал свою знакомую. Как выяснилось, она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и имеет еще двух старших детей, права опеки над которыми гражданку лишили.

Патрульные с медиками проехали в городскую клиническую больницу и передали мальчика в детское отделение. Дальше его судьбой будут заниматься соответствующие службы.