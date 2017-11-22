Пьяный мужчина чуть не убил 6-месячного младенца в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. К правоохранителям поселка Никольское (около Мариуполя) обратилась женщина, которая рассказала, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грозит ее сыновьям 6 месяцев и 4 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
“Полицейские прибыли на место именно в то время, когда 41-летний мужчина душил подушкой 6-месячного ребенка. Правоохранителям удалось вовремя остановить мужчину. Сейчас младенец находится в больнице Мариуполя. Жизни мальчика ничего не угрожает”, — сообщили в полиции.
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У малыша обнаружили травмы головы, лица и следы удушья.
Предварительно действия нетрезвого отчима квалифицированы, как покушение на умышленное убийство.
Как сообщал УНН, во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.
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