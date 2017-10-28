Чоловік на Харківщині наніс понад 30 ножових поранень 8-річному хлопчику

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліцейські Харківської області затримали чоловіка, який жорстоко вбив 8-річну дитину. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Великий Бурлук у лісопосадці знайдено тіло дитини.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився учень 2-го класу школи-інтернату, який з вересня цього року знаходився у розшуку як зниклий безвісти. В той же день правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який зізнався у скоєному.

“Під час слідчого експерименту затриманий холоднокровно з подробицями розповів, як розправився з дитиною. У день убивства він на могилі напоїв хлопчика горілкою, дочекався, поки той знепритомніє, і після цього відніс його до пустиря, де наніс 32 ножові поранення. Психічно хворій людині здалося, що хлопець зазіхає на його право збирати з могил їжу та напої. Таку жорстокість пояснив тим, що йому подобається колір крові”, — розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області-начальник слідчого управління Сергій Чиж.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНН, миколаївські поліцейські розкрили вбивство чоловіка, якого вважали зниклим.

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