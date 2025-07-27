ПВО, поставки ракет и производство дронов: Зеленский провел разговор с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили оборонные потребности, в частности укрепление ПВО, поставки ракет SAMP/T и Crotale, а также финансирование производства украинских дронов. Также речь шла о тренировке украинских пилотов на "Миражах" и евроинтеграционном пути Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора стороны обсудили основные оборонные потребности. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Прежде всего речь идет об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale. Много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова нам с этим помогать, будем работать вместе", - заявил Зеленский.
Также он отметил, что обсудили тренировки украинских пилотов на "миражах".
"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов.
Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - сказал он.
Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.
"Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно.
Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них. Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать!", - сказал он.
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