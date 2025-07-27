ПВО, поставки ракет и производство дронов: Зеленский провел разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора стороны обсудили основные оборонные потребности. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Прежде всего речь идет об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale. Много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова нам с этим помогать, будем работать вместе", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что обсудили тренировки украинских пилотов на "миражах".

"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов.

Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - сказал он.

Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.

"Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно.

Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них. Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать!", - сказал он.

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