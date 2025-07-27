ППО, постачання ракет та виробництво дронів: Зеленський провів розмову із Макроном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили оборонні потреби, зокрема зміцнення ППО, постачання ракет SAMP/T і Crotale, а також фінансування виробництва українських дронів. Також йшлося про тренування українських пілотів на "міражах" та євроінтеграційний шлях України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефону розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови сторони обговорили основні оборонні потреби. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
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"Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale. Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом", - заявив Зеленський.
Також він зазначив, що обговорили тренування українських пілотів на "міражах".
"Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів.
Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - сказав він.
Також сторони детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.
"Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.
Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроект гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!", - сказав він.
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