Путина никто не проинформировал о возможном вторжении в Курскую область, хотя разведка знала - Bloomberg

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  84310 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  100278 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  121958 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  88344 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87157 просмотра
публикации
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  56039 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87157 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  121958 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

7 августа 2024, 15:41  •  142983 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  198643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  109884 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  90229 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  140009 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  111979 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  122839 просмотра
Актуальное
Путина никто не проинформировал о возможном вторжении в Курскую область, хотя разведка знала - Bloomberg

Путина никто не проинформировал о возможном вторжении в Курскую область, хотя разведка знала - Bloomberg

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 16:03  •  13763 просмотра

Read in English

Разведка рф знала о возможном вторжении в курскую область за две недели, но путина не проинформировали. Герасимов и высокопоставленные чиновники проигнорировали предупреждение, оборонительные силы были захвачены врасплох.

Никто не проинформировал о возможном вторжении в Курскую область российского диктатора Владимира Путина, хотя разведка знала об этом за две недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам человека, близкого к кремлю, командующий российской армии Валерий Герасимов и высокопоставленные чиновники, видимо, проигнорировали предупреждение разведки о том, что "украинские солдаты" собираются у границы с западной Курской областью России, за две недели до начала наступления, и никто не проинформировал президента Владимира Путина.

Как пишет Bloomberg, оборонительные силы внутри России были застигнуты врасплох и не оказали первоначального сопротивления наступлению.

Источник сообщает, что Герасимов вряд ли будет отстранен от должности в краткосрочной перспективе, но терпение кремля в отношении его действий в войне заканчивается.

Bloomberg отмечает, что представитель кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Контекстроссия объявила чрезвычайное положение в Курской области, поскольку она борется третий день, чтобы отразить вторжение, которое, по словам Герасимова, составило якобы около 1000 украинских солдат при поддержке танков и бронетехники.

Он сообщил Путину на телевизионной встрече в среду, что Россия развернула войска, авиаудары и артиллерию, чтобы попытаться остановить наступление.

Российский диктатор путин спустя сутки отреагировал на события в области курса и обвинил Украину в масштабной провокации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что США не были предупреждены об операции в Курской области перед ее проведением. Однако администрация США планирует обратиться к Украине для получения детальной информации о цели и характере прорыва.

Українська армія вміє дивувати і досягати результатів – Зеленський8 августа 2024, 14:49 • 18483 просмотра

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 7 августа сообщал, что состоялось заседание совета обороны в Сумской области. Обстановка под контролем Вооруженных сил Украины, они всем обеспечены для осуществления соответствующих задач, поставленных Верховным Главнокомандующим и командующим ВСУ, задачи выполняются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
belii-domБелый дом
bloomberg-lpBloomberg L.P.
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  26265 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  42711 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  44253 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  42404 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  38507 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  46429 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  86444 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Эксклюзив
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
  •  82407 просмотра

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  87572 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  66476 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Популярные

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87157 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  88344 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  121958 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  100278 просмотра
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  84310 просмотра

Публикации

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  56039 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87157 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  121958 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

7 августа 2024, 15:41  •  142983 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  198643 просмотра

Война

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  33 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3141 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

  •  5557 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13045 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12368 просмотра

политика

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  33 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3141 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  4851 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13045 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12368 просмотра

Война

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  33 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3141 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

  •  5557 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13045 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12368 просмотра

политика

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  33 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3141 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  4851 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13045 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12368 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  119289 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  122564 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  135482 просмотра

Экономика

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  4851 просмотра
В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

  •  10205 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине отключать свет не планируют

  •  13067 просмотра
Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

  •  24446 просмотра
Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

  •  15924 просмотра

Киев

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

  •  8795 просмотра
Ночью в столице сожгли машину общественной активистки: подозреваемых уже задержали

Ночью в столице сожгли машину общественной активистки: подозреваемых уже задержали

  •  16220 просмотра
Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  32709 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  36214 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  49392 просмотра