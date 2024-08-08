Никто не проинформировал о возможном вторжении в Курскую область российского диктатора Владимира Путина, хотя разведка знала об этом за две недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам человека, близкого к кремлю, командующий российской армии Валерий Герасимов и высокопоставленные чиновники, видимо, проигнорировали предупреждение разведки о том, что "украинские солдаты" собираются у границы с западной Курской областью России, за две недели до начала наступления, и никто не проинформировал президента Владимира Путина.

Как пишет Bloomberg, оборонительные силы внутри России были застигнуты врасплох и не оказали первоначального сопротивления наступлению.

Источник сообщает, что Герасимов вряд ли будет отстранен от должности в краткосрочной перспективе, но терпение кремля в отношении его действий в войне заканчивается.

Bloomberg отмечает, что представитель кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Контекстроссия объявила чрезвычайное положение в Курской области, поскольку она борется третий день, чтобы отразить вторжение, которое, по словам Герасимова, составило якобы около 1000 украинских солдат при поддержке танков и бронетехники.

Он сообщил Путину на телевизионной встрече в среду, что Россия развернула войска, авиаудары и артиллерию, чтобы попытаться остановить наступление.

Российский диктатор путин спустя сутки отреагировал на события в области курса и обвинил Украину в масштабной провокации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что США не были предупреждены об операции в Курской области перед ее проведением. Однако администрация США планирует обратиться к Украине для получения детальной информации о цели и характере прорыва.

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