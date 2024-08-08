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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская армия умеет удивлять и достигать результатов - Зеленский

Украинская армия умеет удивлять и достигать результатов - Зеленский

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 14:49  •  10560 просмотра

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Украинские воины осваивают новые методы ведения боевых действий: отвергая устаревшее, ВСУ могут действовать нестандартно и абсолютно четко выполнять задуманное. Об этом, президент Украины Владимир Зеленский отметил во время презентации платформы Армия+

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что украинская армия умеет удивлять и достигать результатов. Об этом он сказал во время презентации платформы Армия+, передает УНН.

Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет достигать результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против подавляющей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины - нашего государства и независимости

- говорит Зеленский.

Он рассказывает, что украинцы в этой войне постоянно учатся новому.

Новых образцов оружия - и мы можем гордиться нашими результатами по применению нового оружия. Много всего сделано за короткое время именно такого, к чему другие государства идут или шли десятилетиями. Также наши воины осваивают и новые методы ведения боевых действий, в частности все то, что касается применения дронов. Лидерство украинцев в этом очевидно

- добавил он.

Зеленский также поблагодарил украинскую армию и всех волонтеров, которые продвигают и внедряют необходимые изменения.

"Украинская армия всегда достигает успеха, когда умеет отбросить устаревшее, действовать нестандартно и абсолютно четко выполнять то, что было задумано ради наших, украинских результатов", - добавил президент.

Напомним,

Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных силах Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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