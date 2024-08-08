Украинская армия умеет удивлять и достигать результатов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что украинская армия умеет удивлять и достигать результатов. Об этом он сказал во время презентации платформы Армия+, передает УНН.

Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет достигать результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против подавляющей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины - нашего государства и независимости - говорит Зеленский.

Он рассказывает, что украинцы в этой войне постоянно учатся новому.

Новых образцов оружия - и мы можем гордиться нашими результатами по применению нового оружия. Много всего сделано за короткое время именно такого, к чему другие государства идут или шли десятилетиями. Также наши воины осваивают и новые методы ведения боевых действий, в частности все то, что касается применения дронов. Лидерство украинцев в этом очевидно - добавил он.

Зеленский также поблагодарил украинскую армию и всех волонтеров, которые продвигают и внедряют необходимые изменения.

"Украинская армия всегда достигает успеха, когда умеет отбросить устаревшее, действовать нестандартно и абсолютно четко выполнять то, что было задумано ради наших, украинских результатов", - добавил президент.

Напомним,

Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных силах Украины.