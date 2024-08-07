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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Артюх о Сумщине: ситуация под контролем ВСУ, задачи выполняются

Артюх о Сумщине: ситуация под контролем ВСУ, задачи выполняются

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 12:55  •  26976 просмотра

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На Сумщине состоялось заседание совета обороны. Начальник ОВА Владимир Артюх сообщил, что ВСУ контролируют ситуацию, обеспечены всем необходимым и выполняют поставленные задачи.

Сегодня состоялось заседание совета обороны по Сумской области. Обстановка под контролем Вооруженных сил Украины, они всем обеспечены для осуществления соответствующих задач поставленных Верховным Главнокомандующим и командующим ВСУ, задачи выполняются. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы знаем в каких районах, на территориях каких общин они действуют. Безусловно наши ВСУ, подразделения Вооруженных сил дают соответствующий отпор и ведут активные боевые действия для того, чтобы враг понес наибольшие потери

- сказал Артюх.

Артюх также сообщил, что сегодня было проведено заседание совета обороны по области, где рассматривалась оперативная ситуация в регионе.

Сегодня, я только вернулся с заседания совета обороны по области, где рассматривалась оперативная ситуация в регионе, докладывало военное командование по обстановке. Подчеркивается военным командованием, что обстановка под контролем ВСУ, Вооруженные силы всем обеспечены для осуществления соответствующих задач поставленных Верховным Главнокомандующим и командующим ВСУ. Задачи выполняются. Общины и военная областная администрация оказывает всяческую помощь для выполнения боевых задач

- рассказал Артюх.

На Сумщині у 23 населених пунктах проведуть обов'язкову евакуацію7 августа 2024, 12:42 • 21456 просмотров

Напомним,

К вечеру 6 августа, минобороны РФ заявило о "прорыве" границы в курской области со стороны 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

Также в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона, о чем заявил исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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