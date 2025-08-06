путин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом в кремле накануне дедлайна
Киев • УНН
путин встретился со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа, в кремле. Встреча состоялась накануне установленного Трампом дедлайна для рф по мирным усилиям.
Глава кремля владимир путин встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в кремле, накануне дедлайна, установленного Трампом рф относительно мирных усилий, сообщили росСМИ, пишет УНН.
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"путин принимает в кремле спецпосланника президента США Уиткоффа", сообщили росСМИ в пресс-службе главы кремля.
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в москву 6 августа утром.
Накануне в Госдепартаменте США подтверждали, что спецпосланник Трампа приедет в россию 6 августа, а Трамп заявил, что по итогам этого визита и встреч Уиткоффа примет решение о введении санкций.
Трамп: Решение о санкциях против РФ будет принято после визита Уиткоффа в Москву06.08.25, 00:32 • 4034 просмотра
28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что сократит 50-дневный срок для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале того месяца.
29 июля Трамп заявил, что новый срок для путина по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной составляет 10 дней. Этот "дедлайн" дает путину время до 8 августа, иначе США введут жесткие пошлины или санкции.