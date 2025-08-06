путін зустрівся зі спецпосланцем Трампа Віткоффом у кремлі напередодні дедлайну

Глава кремля володимир путін зустрівся зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у кремлі, напередодні дедлайну, встановленого Трампом рф щодо мирних зусиль, повідомили росЗМІ, пише УНН.

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"путін приймає у кремлі спецпосланця президента США Віткоффа", повідомили росЗМІ у пресслужбі глави кремля.

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до москви 6 серпня вранці.

Напередодні в Держдепартаменті США підтверджували, що спецпосланець Трампа приїде до росії 6 серпня, а Трамп заявив, що за підсумками цього візиту та зустрічей Віткоффа ухвалить рішення щодо запровадження санкцій.

Трамп: Рішення щодо санкцій проти рф буде ухвалено після візиту Віткоффа до москви

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що скоротить 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку того місяця.

29 липня Трамп заявив, що новий термін для путіна щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною становить 10 днів. Цей "дедлайн" дає путіну час до 8 серпня, інакше США запровадять жорсткі мита або санкції.