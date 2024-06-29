путин считает, что россии надо возобновить производство ракет средней и малой дальности

президент россии владимир путин заявил, что рф стоит возобновить производство ракет средней и малой дальности якобы из-за действий США. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Путина, в 2019 году Россия объявила, что не будет производить и размещать ракеты средней и малой дальности, то есть радиусом действия от 500 до 5000 км, если США не будут размещать их в других странах.

А впрочем, президент рф утверждает, что США "привозили" такие ракеты на учения в страны Европы и Азии.

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Сегодня известно, что США не только делают эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения - в Данию, и вот совсем недавно было объявлено, что они расположены на Филиппинах. Неизвестно, вывезли ли они оттуда эти ракеты, или нет - сказал лидер россии.

Поэтому Путин заявил, что его стране нужно начать производство ракет средней и малой дальности, а потом "принять решение, где их размещать".

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.