The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ

Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за роста угрозы со стороны России. Об этом свидетельствуют документы Пентагона, с которыми ознакомился The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что контракты на закупку для нового объекта RAF Lakenheath в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки, которые втрое превышают мощность бомбы Хиросимы.

Британские журналисты предполагают, что на авиабазе разместят гравитационные бомбы B61-12, которые имеют переменную мощность до 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году.

В публикации говорится, что США уже объявили о планах размещения двух эскадрилий истребителей пятого поколения F-35, которые могут нести тактическое ядерное оружие, в составе 48-го истребительного крыла в Лейкенхите.

Дополнение

США вывели ядерные ракеты из Британии в 2008 году, считая, что угроза развязывания войны со стороны Москвы уменьшилась.

Вероятное возвращение ядерного оружия является частью программы развития и модернизации ядерных объектов в ответ на обострение напряженности с Кремлем после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Россия заявила, что размещение американского оружия в Британии будет расценено Москвой как "эскалация" и будет предусматривать "компенсационные контрмеры".

Сейчас США имеют ядерные боеголовки, размещенные в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции в соответствии с соглашением НАТО о распределении ядерного оружия.

Напомним,

На прошлой неделе адмирал Роб Бауэр, старший военный чиновник НАТО, заявил, что гражданские граждане должны готовиться к тотальной войне с Россией в следующие 20 лет, которая потребует кардинальных изменений в их жизни.

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