The Telegraph: США розмістять у Британії ядерну зброю, щоб протистояти загрозі з боку РФ
Київ • УНН
США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років через зростаючу загрозу з боку Росії, йдеться в документах Пентагону. Цей крок передбачає розміщення боєголовок, що втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму, на новому об'єкті RAF Lakenheath у графстві Саффолк.
Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років через зростання загрози з боку Росії. Про це свідчать документи Пентагону, з якими ознайомився The Telegraph, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що контракти на закупівлю для нового об’єкта RAF Lakenheath в Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомби Хіросіми.
Британські журналісти припускають, що на авіабазі розмістять гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн, що більш ніж утричі перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму в 1945 році.
У публікації йдеться, що США вже оголосили про плани розміщення двох ескадрилей винищувачів п’ятого покоління F-35, які можуть нести тактичну ядерну зброю, у складі 48-го винищувального крила в Лейкенхіті.
Доповнення
США вивели ядерні ракети з Британії в 2008 році, вважаючи, що загроза розв’язання війни з боку Москви зменшилася.
Ймовірне повернення ядерної зброї є частиною програми розвитку та модернізації ядерних об’єктів у відповідь на загострення напруженості з Кремлем після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Росія заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як "ескалація" і передбачатиме "компенсаційні контрзаходи".
Наразі США мають ядерні боєголовки, розміщені в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині згідно з угодою НАТО про розподіл ядерної зброї.
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