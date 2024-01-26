The Telegraph: США розмістять у Британії ядерну зброю, щоб протистояти загрозі з боку РФ

ukenru
29 березня, 19:41 • 45490 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100464 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117027 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118488 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234458 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157367 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147972 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133588 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121752 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
83 %
748 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 34074 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26948 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 33029 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25382 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 21193 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234456 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386260 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441269 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449606 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117027 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130924 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125105 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99135 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108123 перегляди
Актуальне
The Telegraph: США розмістять у Британії ядерну зброю, щоб протистояти загрозі з боку РФ

The Telegraph: США розмістять у Британії ядерну зброю, щоб протистояти загрозі з боку РФ

Київ • УНН

 • 28328 перегляди

США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років через зростаючу загрозу з боку Росії, йдеться в документах Пентагону. Цей крок передбачає розміщення боєголовок, що втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму, на новому об'єкті RAF Lakenheath у графстві Саффолк.

Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років через зростання загрози з боку Росії. Про це свідчать документи Пентагону, з якими ознайомився The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що контракти на закупівлю для нового об’єкта RAF Lakenheath в Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомби Хіросіми.

Британські журналісти припускають, що на авіабазі розмістять гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн, що більш ніж утричі перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Image

У публікації йдеться, що США вже оголосили про плани розміщення двох ескадрилей винищувачів п’ятого покоління F-35, які можуть нести тактичну ядерну зброю, у складі 48-го винищувального крила в Лейкенхіті.

Доповнення

США вивели ядерні ракети з Британії в 2008 році, вважаючи, що загроза розв’язання війни з боку Москви зменшилася.

Ймовірне повернення ядерної зброї є частиною програми розвитку та модернізації ядерних об’єктів у відповідь на загострення напруженості з Кремлем після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Росія заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як "ескалація" і передбачатиме "компенсаційні контрзаходи".

Наразі США мають ядерні боєголовки, розміщені в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині згідно з угодою НАТО про розподіл ядерної зброї.

Image

Нагадаємо

Минулого тижня адмірал Роб Бауер, старший військовий чиновник НАТО, заявив, що цивільні громадяни повинні готуватися до тотальної війни з Росією в наступні 20 років, яка вимагатиме кардинальних змін у їхньому житті.

Польща: ядерна зброя в білорусі є ще однією загрозою миру в Європі26.03.23, 17:34 • 404219 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92