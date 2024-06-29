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Путін вважає, що росії треба відновити виробництво ракет середньої та малої дальності

Київ • УНН

 • 23918 перегляди

Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет середньої і малої дальності у відповідь на ймовірне розгортання США таких ракет в Європі та Азії.

Путін вважає, що росії треба відновити виробництво ракет середньої та малої дальності

президент росії володимир путін заявив, що рф варто відновити виробництво ракет середньої та малої дальності нібито через дії США. Про це він заявив на нараді із членами Ради безпеки, передають російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

За словами путіна, у 2019 році росія оголосила, що не буде виробляти та розміщувати ракети середньої та малої дальності, тобто радіусом дії від 500 до 5000 км, якщо США не розміщуватимуть їх в інших країнах.

А втім, президент рф стверджує, що США "привозили" такі ракети на навчання у країни Європи та Азії.

The Telegraph: США розмістять у Британії ядерну зброю, щоб протистояти загрозі з боку РФ26.01.24, 23:45 • 28335 переглядiв

Сьогодні відомо, що США не тільки роблять ці ракетні системи, але вже привозили їх до Європи на навчання — у Данію, і ось зовсім недавно було оголошено, що вони розташовані на Філіппінах. Невідомо, чи вивезли вони звідти ці ракети, чи ні

- сказав лідер росії.

Тож путін заявив, що його країні потрібно почати виробництво ракет середньої та малої дальності, а потім "ухвалити рішення, де їх розміщувати".

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність Польщі розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать це зробити з метою посилення безпеки східного флангу НАТО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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