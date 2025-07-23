Граждане беларуси, постоянно проживающие в россии, смогут участвовать в местных выборах, следует из закона, подписанного диктатором владимиром путиным. Такое же право получат россияне, живущие в беларуси. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Подписанный путиным закон ратифицирует протокол, который, в свою очередь, вносит изменения в договор 1998 года о равных правах граждан между россией и беларусью. Этот протокол подразумевает право граждан одной страны избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории другой страны.

Дополнение

В марте этого года путин и лукашенко подписали протокол, который позволяет гражданам обеих стран участвовать в местных выборах. россияне в беларуси и белорусы в россии получат право голоса.

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