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путин разрешил гражданам беларуси, постоянно проживающим в рф, участвовать в выборах

Киев • УНН

 • 2978 просмотра

владимир путин подписал закон, разрешающий гражданам беларуси, постоянно проживающим в россии, участвовать в местных выборах. Аналогичное право получат россияне, живущие в беларуси.

путин разрешил гражданам беларуси, постоянно проживающим в рф, участвовать в выборах

Граждане беларуси, постоянно проживающие в россии, смогут участвовать в местных выборах, следует из закона, подписанного диктатором владимиром путиным. Такое же право получат россияне, живущие в беларуси. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Подписанный путиным закон ратифицирует протокол, который, в свою очередь, вносит изменения в договор 1998 года о равных правах граждан между россией и беларусью. Этот протокол подразумевает право граждан одной страны избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории другой страны.

Дополнение

В марте этого года путин и лукашенко подписали протокол, который позволяет гражданам обеих стран участвовать в местных выборах. россияне в беларуси и белорусы в россии получат право голоса.

Латвия запретила гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране19.06.25, 23:44 • 4468 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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