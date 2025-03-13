путін та лукашенко підписали протокол, згідно з яким білоруси та росіяни зможуть брати участь у місцевих виборах обох країн
Київ • УНН
путін та лукашенко підписали протокол, який дозволяє громадянам обох країн брати участь у місцевих виборах. росіяни в білорусі та білоруси в росії отримають право голосу.
росіяни, які постійно проживають на території білорусі, а також білоруси, що проживають у росії, тепер отримають право брати участь у місцевих виборах обох країн.
Про це заявив президент рф володимир путін під час пресконференції, пише УНН.
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Розширюються можливості для активнішого залучення громадян до суспільного і політичного життя. Так, відповідно до підписаного сьогодні протоколу про поправки до договору від 1998 року про рівні права громадян двох країн, росіяни, які постійно живуть на території білорусі і проживають на постійній основі в росії, білоруси можуть тепер брати участь у місцевих виборах і як виборці, і як кандидати
Нагадаємо
олександр лукашенко прибув до росії для переговорів з володимиром путіним. Очікується підписання спільних документів.
путін заявив, що рф звільняє один за одним всі прилеглі до суджі населені пункти13.03.25, 18:23 • 20230 переглядiв