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путін заявив, що рф звільняє один за одним всі прилеглі до суджі населені пункти

Київ • УНН

 • 20230 перегляди

путін стверджує, що російські війська «звільняють» населені пункти, прилеглі до суджі. раніше повідомлялося про знищення суджі авіаударами та суперечливої інформації про її захоплення.

путін заявив, що рф звільняє один за одним всі прилеглі до суджі населені пункти

Російський диктатор володимир путін стверджує, що росія нібито звільняє один за одним всі прилеглі до суджі населені пункти.

Про це він заявив під час прес-конференції, пише УНН з посиланням на ТАСС.

Упевнений, що всі плани, які намічені на ділянці вклинення в курську область, будуть виконані, як і на інших ділянках бойового зіткнення. Не тільки в суджі, але і прилеглі населені пункти - ми зараз забираємо їх один за одним

- стверджує путін. 

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що російські війська захопили місто Суджа в курській області рф.

 Перед цим, 12 березня керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на 15:58, не відповідає дійсності.

 13 березня Коваленко повідомляв, що армія рф практично повністю знищила суджу в курській області авіаударами.

 міноборони рф публікували, нібито перші кадри зі звільненої суджі. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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