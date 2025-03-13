Армия рф практически полностью уничтожила суджу - руководитель ЦПД
Киев • УНН
Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены.
Армия рф практически полностью уничтожила суджу в курской области авиаударами, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в четверг в Telegram, пишет УНН.
российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских зданий там мало
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял 12 марта вечером, что в курской области, в частности в районе населенного пункта суджа продолжаются активные боевые действия. И что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей, однако оборона на курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW13.03.25, 05:06 • 120668 просмотров