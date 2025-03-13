Армія рф практично повністю знищила суджу - керівник ЦПД
Київ • УНН
Російська армія практично повністю знищила місто суджа авіаударами, місто та околиці зруйновані.
Армія рф практично повністю знищила суджу у курській області авіаударами, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.
російська армія практично повністю знищила місто Суджа авіаударами, місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв 12 березня ввечері, що у курській області, зокрема в районі населеного пункту суджа тривають активні бойові дії. І що окупанти намагаються прорвати українську оборону та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей, проте оборона на курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.
Війська рф захопили місто Суджа у Курській області - ISW13.03.25, 05:06 • 120671 перегляд