Армія рф практично повністю знищила суджу - керівник ЦПД

Армія рф практично повністю знищила суджу у курській області авіаударами, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.

російська армія практично повністю знищила місто Суджа авіаударами, місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв 12 березня ввечері, що у курській області, зокрема в районі населеного пункту суджа тривають активні бойові дії. І що окупанти намагаються прорвати українську оборону та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей, проте оборона на курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.



Війська рф захопили місто Суджа у Курській області - ISW