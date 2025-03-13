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путин заявил, что рф освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты

Киев • УНН

 • 20227 просмотра

Путин утверждает, что российские войска «освобождают» населенные пункты, прилегающие к Судже. Ранее сообщалось об уничтожении Суджи авиаударами и противоречивой информации о ее захвате.

путин заявил, что рф освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты

Российский диктатор владимир путин утверждает, что россия якобы освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения. Не только в судже, но и прилегающие населенные пункты - мы сейчас забираем их один за одним

- утверждает путин. 

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) заявлял, что российские войска захватили город Суджа в курской области рф.

 Перед этим, 12 марта руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на 15:58, не соответствует действительности.

 13 марта Коваленко сообщал, что армия рф практически полностью уничтожила суджу в курской области авиаударами.

 минобороны рф публиковали, якобы первые кадры из освобожденной суджи. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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