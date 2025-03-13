путин заявил, что рф освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты

Российский диктатор владимир путин утверждает, что россия якобы освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения. Не только в судже, но и прилегающие населенные пункты - мы сейчас забираем их один за одним