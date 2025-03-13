путин заявил, что рф освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты
Киев • УНН
Путин утверждает, что российские войска «освобождают» населенные пункты, прилегающие к Судже. Ранее сообщалось об уничтожении Суджи авиаударами и противоречивой информации о ее захвате.
Российский диктатор владимир путин утверждает, что россия якобы освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения. Не только в судже, но и прилегающие населенные пункты - мы сейчас забираем их один за одним
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) заявлял, что российские войска захватили город Суджа в курской области рф.
Перед этим, 12 марта руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на 15:58, не соответствует действительности.
13 марта Коваленко сообщал, что армия рф практически полностью уничтожила суджу в курской области авиаударами.
минобороны рф публиковали, якобы первые кадры из освобожденной суджи.