путин и лукашенко подписали протокол, согласно которому белорусы и россияне смогут участвовать в местных выборах обеих стран

россияне, постоянно проживающие на территории беларуси, а также белорусы, проживающие в россии, теперь получат право участвовать в местных выборах обеих стран.

Об этом заявил президент рф владимир путин во время пресс-конференции, пишет УНН.

Детали

Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь. Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках к договору от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно проживающие на территории беларуси и проживающие на постоянной основе в россии, белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты