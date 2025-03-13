путин и лукашенко подписали протокол, согласно которому белорусы и россияне смогут участвовать в местных выборах обеих стран
Киев • УНН
путин и лукашенко подписали протокол, который позволяет гражданам обеих стран участвовать в местных выборах. россияне в беларуси и беларусы в россии получат право голоса.
россияне, постоянно проживающие на территории беларуси, а также белорусы, проживающие в россии, теперь получат право участвовать в местных выборах обеих стран.
Об этом заявил президент рф владимир путин во время пресс-конференции, пишет УНН.
Детали
Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь. Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках к договору от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно проживающие на территории беларуси и проживающие на постоянной основе в россии, белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты
Напомним
александр лукашенко прибыл в россию для переговоров с владимиром путиным. Ожидается подписание совместных документов.
путин заявил, что рф освобождает один за одним все прилегающие к судже населенные пункты13.03.25, 18:23 • 20227 просмотров