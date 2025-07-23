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Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
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путін дозволив громадянам білорусі, які постійно проживають у рф, брати участь у виборах

Київ • УНН

 • 3434 перегляди

володимир путін підписав закон, що дозволяє громадянам білорусі, які постійно проживають у росії, брати участь у місцевих виборах. Аналогічне право отримають росіяни, що живуть у білорусі.

путін дозволив громадянам білорусі, які постійно проживають у рф, брати участь у виборах

Громадяни білорусі, які постійно проживають у росії, зможуть брати участь у місцевих виборах, випливає із закону, підписаного диктатором володимиром путіним. Таке ж право отримають росіяни, які живуть у білорусі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Підписаний путіним закон ратифікує протокол, який, у свою чергу, вносить зміни до договору 1998 року про рівні права громадян між росією та Білоруссю. Цей протокол має на увазі право громадян однієї країни обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування на території іншої країни.

Доповнення

У березні цього року путін та лукашенко підписали протокол, який дозволяє громадянам обох країн брати участь у місцевих виборах. росіяни в білорусі та білоруси в росії отримають право голосу.

Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні19.06.25, 23:44 • 4468 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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