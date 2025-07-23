путін дозволив громадянам білорусі, які постійно проживають у рф, брати участь у виборах

Громадяни білорусі, які постійно проживають у росії, зможуть брати участь у місцевих виборах, випливає із закону, підписаного диктатором володимиром путіним. Таке ж право отримають росіяни, які живуть у білорусі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Підписаний путіним закон ратифікує протокол, який, у свою чергу, вносить зміни до договору 1998 року про рівні права громадян між росією та Білоруссю. Цей протокол має на увазі право громадян однієї країни обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування на території іншої країни.

Доповнення

У березні цього року путін та лукашенко підписали протокол, який дозволяє громадянам обох країн брати участь у місцевих виборах. росіяни в білорусі та білоруси в росії отримають право голосу.

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