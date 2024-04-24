"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Конгресса США о принятии законопроекта, предусматривающего оказание помощи Украине. Он заявил, что президент рф владимир путин "просчитался" Об этом Шольц написал в соцсети Х, передает УНН.

Это обнадеживающий и необходимый сигнал, что Конгресс США выделил средства на поддержку Украины. Это свидетельствует о том, что путин просчитался, если считает, что страны Европы, США и другие партнеры когда-то покинут Украину - написал Шольц в соцсети X.

Напомним

Сенат США утвердил масштабный пакет внешней помощи на 95,3 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак надеется, что президент США Джо Байден может подписать закон о помощи Украине уже сегодня.