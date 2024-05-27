Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  152298 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  151714 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161407 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141231 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125501 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116625 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108074 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101918 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  308012 просмотра
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22 мая 2024, 06:00  •  343495 просмотра

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл в Узбекистан для переговоров с президентом Мирзиёевым - это его третий зарубежный визит с момента инаугурации на пятый срок, направленный на углубление отношений между двумя странами.

политика •   •  2169 просмотра
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента России Владимира Путина в использовании традиционализма как оружия для воздействия на западных правых и назвал его «абсурдным лидером международного консерватизма».

Общество •   •  4145 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек, в том числе 6 пассажиров и 6 членов экипажа, получили ранения после того, как самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в турбулентность во время полета над Турцией.

Общество •   •  5256 просмотра
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

Нефтебаза в Орловской области России загорелась после того, как на нее врезались два беспилотника, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Общество •   •  7276 просмотра
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.

УНН Lite •   •  5229 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

Почти 800 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Бангладеш из-за приближения мощного циклона над Бенгальским заливом.

Общество •   •  8522 просмотра
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Поставки снарядов из ЕС для Украины задерживаются из-за дефицита взрывчатки и ограниченности производственных мощностей в Европе.

Война •   •  10376 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.

Экономика •   •  12218 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

53-летний посол Франции в Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте был найден мертвым в своей официальной резиденции, подозревается, что он умер от остановки сердца, местная полиция проводит расследование и планирует провести вскрытие.

Здоровье •   •  10266 просмотра
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.

политика •   •  10822 просмотра
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы