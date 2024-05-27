Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Глава Кремля Владимир Путин прибыл в воскресенье в столицу Узбекистана, где он должен провести переговоры с президентом Шавкаем Мирзиёевым. Переговоры, как ожидается, будут сосредоточены на углублении отношений между странами. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Путин возложил венок к памятнику независимости Узбекистана в Ташкенте и провел, по словам Кремля, неформальные переговоры с Мирзиёевым. Официальная встреча президентов должна состояться в понедельник.

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Этот визит является третьей зарубежной поездкой Путина после инаугурации на пятый срок в мае. Сначала он поехал в Китай, где выразил благодарность за предложения Китая по переговорам о прекращении конфликта в Украине, а затем в Беларусь, где Россия развернула тактическое ядерное оружие.

Накануне визита в Узбекистан Путин и Мирзиёев обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, сообщили в Кремле.

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