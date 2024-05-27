Путін прибув з візитом до Узбекистану – це його третій закордонний візит з початку нового терміну
Київ • УНН
Путін прибув до Узбекистану для переговорів з президентом Мірзійоєвим - це його третій закордонний візит з моменту інавгурації на п'ятий термін, спрямований на поглиблення відносин між двома країнами.
Очільник Кремля Володимир Путін прибув у неділю до столиці Узбекистану , де він має провести переговори з президентом Шавкаєм Мірзійоєвим. Перемовини, як очікується, будуть зосереджені на поглибленні відносин між країнами. Про це пише АР, передає УНН.
Деталі
Путін поклав вінок до пам'ятника незалежності Узбекистану в Ташкенті та провів, за словами Кремля, неформальні переговори з Мірзійоєвим. Офіційна зустріч президентів має відбутися в понеділок.
Доповнення
Цей візит є третьою закордонною поїздкою Путіна після інавгурації на п'ятий термін у травні. Спочатку він поїхав до Китаю , де висловив вдячність за пропозиції Китаю щодо переговорів щодо припинення конфлікту в Україні, а потім до Білорусі, де Росія розгорнула тактичну ядерну зброю.
Напередодні візиту до Узбекистану Путін і Мірзійоєв обговорили низку питань двостороннього співробітництва, включаючи торговельно-економічні відносини, повідомили в Кремлі.
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