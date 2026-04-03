путин пожаловался Эрдогану на атаки по газопроводам и судам в Черном море
Киев • УНН
Диктатор обсудил с президентом Турции безопасность энергетической инфраструктуры и войну в Украине. путин заявил об угрозе торговым судам в море.
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в кремле, речь шла также о "ситуации вокруг Украины" и якобы ударах Киева по "газотранспортной инфраструктуре, связывающей россию и Турцию", передает УНН.
Детали
По данным кремля, стороны обменялись мнениями по эскалации военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Также обсудили реализацию совместных стратегических проектов россии и Турции в энергетической отрасли.
Во время обсуждения "ситуации вокруг Украины" путин выразил благодарность турецкому коллеге за неизменную готовность содействовать проведению переговорного процесса.
"С учетом предпринимаемых киевским режимом попыток наносить удары по газотранспортной инфраструктуре, связывающей россию и Турцию, и торговым судам в Черном море — подчеркнута важность скоординированных мер с целью комплексного обеспечения безопасности в черноморской акватории", — говорится в сообщении кремля.
