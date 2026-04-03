04:08 • 4848 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 34835 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 82148 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 94034 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 111343 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 95729 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 101352 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52013 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 108440 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37531 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Графики отключений электроэнергии
путин пожаловался Эрдогану на атаки по газопроводам и судам в Черном море

Киев • УНН

 • 4421 просмотра

Диктатор обсудил с президентом Турции безопасность энергетической инфраструктуры и войну в Украине. путин заявил об угрозе торговым судам в море.

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в кремле, речь шла также о "ситуации вокруг Украины" и якобы ударах Киева по "газотранспортной инфраструктуре, связывающей россию и Турцию", передает УНН.

Детали

По данным кремля, стороны обменялись мнениями по эскалации военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Также обсудили реализацию совместных стратегических проектов россии и Турции в энергетической отрасли.

Во время обсуждения "ситуации вокруг Украины" путин выразил благодарность турецкому коллеге за неизменную готовность содействовать проведению переговорного процесса.

"С учетом предпринимаемых киевским режимом попыток наносить удары по газотранспортной инфраструктуре, связывающей россию и Турцию, и торговым судам в Черном море — подчеркнута важность скоординированных мер с целью комплексного обеспечения безопасности в черноморской акватории", — говорится в сообщении кремля.

Антонина Туманова

