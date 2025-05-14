путин не давал команду называть состав российской делегации на переговоры в Стамбул - песков

российский диктатор владимир путин не давал команды называть фамилии членов делегации, которые должны поехать на переговоры в Стамбул 15 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь путина дмитрий песков российским "СМИ", передает УНН.

Детали

Я могу еще раз подтвердить, что все, сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая – заявил песков.

В то же время, он отказался называть фамилии членов делегации, которые должны приехать в Стамбул.

Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока что такого указания не было – отметил пресс-секретарь путина.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Также пресс-секретарь путина песков заявил, что язык ультиматумов неприемлем для москвы.