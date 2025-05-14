путін не давав команду називати склад російської делегації на переговори в Стамбул - пєсков

російський диктатор володимир путін не давав команди називати прізвища членів делегації, які мають поїхати на перемовини в Стамбул 15 травня. Про це розповів речник путіна дмитро пєсков російським "ЗМІ", передає УНН.

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Я можу ще раз підтвердити, що все, сказане президентом у заяві 11 травня, у нічній заяві 11 травня, все зберігає свою актуальність. Справді російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня – заявив пєсков.

Водночас, він відмовився називати прізвища членів делегації, які мають приїхати в Стамбул.

Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що такої вказівки не було – зазначив речник путіна.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Також речник путіна пєсков заявив, що мова ультиматумів неприйнятна для москви.