путін не давав команду називати склад російської делегації на переговори в Стамбул - пєсков

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ
14:42 • 1042 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

13:55 • 16093 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
13:50 • 14246 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

13:18 • 14649 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 44179 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 45168 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 68415 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 60979 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 66601 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 152395 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.1м/с
26%
745мм
Популярнi новини

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 77011 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 34642 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

14 травня, 08:02 • 80920 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 66627 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 62484 перегляди
Публікації

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

13:55 • 16093 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 44179 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 62544 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 66688 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

14 травня, 08:02 • 80982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14:08 • 4948 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 17587 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 22593 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 34687 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 59208 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

путін не давав команду називати склад російської делегації на переговори в Стамбул - пєсков

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

Речник путіна заявив, що російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня. Проте, прізвища членів делегації назвуть лише за вказівкою президента рф.

путін не давав команду називати склад російської делегації на переговори в Стамбул - пєсков

російський диктатор володимир путін не давав команди називати прізвища членів делегації, які мають поїхати на перемовини в Стамбул 15 травня. Про це розповів речник путіна дмитро пєсков російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Я можу ще раз підтвердити, що все, сказане президентом у заяві 11 травня, у нічній заяві 11 травня, все зберігає свою актуальність. Справді російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня

– заявив пєсков.

Водночас, він відмовився називати прізвища членів делегації, які мають приїхати в Стамбул.

Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що такої вказівки не було

– зазначив речник путіна.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Також речник путіна пєсков заявив, що мова ультиматумів неприйнятна для москви.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$66.38
Bitcoin
$103,923.70
S&P 500
$5,892.33
Tesla
$340.80
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,195.15
Ethereum
$2,604.33