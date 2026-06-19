путин боится возвращения своей армии домой и не остановится без давления - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны, поскольку боится возвращения армии домой без победы и продолжает жить идеей восстановления Советского Союза. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

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По словам главы государства, Кремль рассматривает любое прекращение войны лишь как возможность перегруппироваться и подготовиться к новой агрессии.

Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без победы. А победы не будет. Он боится своей армии физически. И поэтому, если не будет прекращения огня с конкретными гарантиями безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие страны - подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина уже стала одним из ключевых элементов безопасности евроатлантического пространства.

Украина сегодня де-факто – вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира. Именно поэтому мы нужны НАТО де-юре. Это уже факт, который признают все лидеры - отметил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что истинная цель Путина остается неизменной.

Путин будет в Кремле до смерти, и у него одна цель – возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, поэтому нам так непросто - сказал Президент.

По его словам, заявления Кремля о готовности к миру не соответствуют реальности.

Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира – это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют. Но все уверены, что мы вместе его остановим. Ключевые слова здесь – вместе и остановим - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для этого Украина нуждается в дальнейшей поддержке союзников.

Нам нужна противовоздушная оборона и деньги на армию. Партнеры соглашаются с этим, и мы будем все над этим работать - резюмировал глава государства.

Отдельно глава государства отметил единство европейских партнеров в вопросе дальнейшего давления на Россию и подчеркнул, что Украина также приложила значительные усилия для консолидации поддержки среди союзников.

Европейский Союз будет усиливать санкции против России – это единогласное решение. В ЕС единство, и они большие молодцы. Мы тоже много сделали для того, чтобы это единство было. Это признают и наши партнеры - заявил Зеленский.

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