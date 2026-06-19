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путин боится возвращения своей армии домой и не остановится без давления - Зеленский

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Президент Зеленский заявил, что путин не стремится к миру, потому что боится возвращения армии без победы. Он подчеркнул, что Украина нуждается в ПВО и финансировании для сдерживания агрессии.

путин боится возвращения своей армии домой и не остановится без давления - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны, поскольку боится возвращения армии домой без победы и продолжает жить идеей восстановления Советского Союза. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, Кремль рассматривает любое прекращение войны лишь как возможность перегруппироваться и подготовиться к новой агрессии.

Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без победы. А победы не будет. Он боится своей армии физически. И поэтому, если не будет прекращения огня с конкретными гарантиями безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие страны

- подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина уже стала одним из ключевых элементов безопасности евроатлантического пространства.

Украина сегодня де-факто – вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира. Именно поэтому мы нужны НАТО де-юре. Это уже факт, который признают все лидеры

- отметил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что истинная цель Путина остается неизменной.

Путин будет в Кремле до смерти, и у него одна цель – возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, поэтому нам так непросто

- сказал Президент.

По его словам, заявления Кремля о готовности к миру не соответствуют реальности.

Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира – это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют. Но все уверены, что мы вместе его остановим. Ключевые слова здесь – вместе и остановим

- подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для этого Украина нуждается в дальнейшей поддержке союзников.

Нам нужна противовоздушная оборона и деньги на армию. Партнеры соглашаются с этим, и мы будем все над этим работать

- резюмировал глава государства.

Отдельно глава государства отметил единство европейских партнеров в вопросе дальнейшего давления на Россию и подчеркнул, что Украина также приложила значительные усилия для консолидации поддержки среди союзников.

Европейский Союз будет усиливать санкции против России – это единогласное решение. В ЕС единство, и они большие молодцы. Мы тоже много сделали для того, чтобы это единство было. Это признают и наши партнеры

- заявил Зеленский.

Зеленский: Украина имеет договоренности о дополнительных F-16, нужно готовить пилотов19.06.26, 12:29 • 894 просмотра

Андрей Тимощенков

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