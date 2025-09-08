$41.220.13
17:31 • 1292 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 3478 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 11044 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 13702 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 35576 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23133 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24753 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25888 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26491 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29612 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
ПУМБ задает тренд на равенство на UFW: показ "Жить навстречу" совместно с Andreas Moskin

Киев • УНН

 • 44 просмотра

На Ukrainian Fashion Week состоялся показ Andreas Moskin в партнерстве с платформой "Жить навстречу". В нем принимали участие ветераны, военные и гражданские с инвалидностью, что символизировало единство и достоинство.

ПУМБ задает тренд на равенство на UFW: показ "Жить навстречу" совместно с Andreas Moskin

6 сентября, в рамках недели моды Ukrainian Fashion Week, Andreas Moskin в партнерстве с платформой интеграции ветеранов и ветеранок "Жить навстречу" от банка ПУМБ представили неожиданную коллекцию, объединившую моду с украинским опытом войны, передает УНН.

Платформа помогает заново обрести себя после возвращения с войны и увидеть новые возможности. Сотрудничество с Andreas Moskin становится логическим продолжением этой миссии — показывает, что мода способна быть языком единства, в котором есть достойное место каждому.

В основе концепции "Жить навстречу" — идея равенства и присутствия. На подиуме вместе с профессиональными моделями появились амбассадоры платформы – ветераны, военные и гражданские с инвалидностью, чью жизнь навсегда изменила война, создавая общее пространство, где каждый был равным и видимым. 

Финал шоу стал кульминацией: модели сформировали живую инсталляцию — графическую композицию из участников шоу, которая символизировала единство, силу и достоинство.  Событие стало синтезом моды, музыки и театра, где образы и люди формировали пространство для нового культурного нарратива. 

 "Для нас это уникальная возможность привлечь внимание общества к качественной интеграции ветеранов и ветеранок в полноценную жизнь. Коллекция "Жить навстречу" разрушает представление о моде, как о чем-то оторванном от жизни. Она доказывает: одежда может быть инструментом единства, способом сказать "мы вместе" — и сделать это достойно, красиво, по-новому", — комментирует Ксения Сикорская, директор по маркетингу ПУМБ

"Жить навстречу" — это о силе присутствия. Для нас мода — не только одежда, а способ говорить языком культуры и времени. Мы стремились создать момент, в котором герои и образы становятся равными, а сама сцена — пространством для взаимного движения вперед", — отмечают дизайнеры бренда Андрей Моськин и Андреас Билоус.

Героями показа стали амбассадоры платформы "Жить навстречу":

Неля Леонидова, которая в 2014 году, спасая детей во время обстрела в Зугресе, потеряла глаз, челюсть, имела простреленное легкое и 18 осколков в теле, прошла через кому, десятки операций и неприятие себя; 

Ирина Белоцерковец, хирург и мать, которая в первые дни полномасштабной войны получила серьезные травмы и пережила сложный путь восстановления;

Захар Бирюков, выпускник Superhumans, ветеран Сил специальных операций, который после потери обеих рук вернулся к активной жизни и стал примером силы и стойкости; 

Надежда Оксюта, которая, закрыв дочь от огня во время падения вертолета, получила ожоги, пережила многочисленные операции и приняла свой новый внешний вид, доказывая, что внутренняя красота неизменна; 

Анастасия Савка, выпускница Superhumans, снайпер с позывным "Феникс", которая после потери ноги, наступив на мину, возродилась, снова почувствовав силу и женственность; 

Владимир Малыхин, выпускник Superhumans, магистр физкультуры, который под Бахмутом, спасая побратима, потерял ногу, но не теряет мечты открыть собственный зал для людей с инвалидностью; 

Елена Познякова, юрист, волонтер и соучредитель англоязычного медиа об Украине, которая, несмотря на инвалидность с детства, стала инженером по качеству, создавая бионические протезы, возвращающие людям возможность действовать; 

Вероника Черная, которая с детства воспринимает свою особенность как преимущество, а благодаря бионическому протезу, полученному в 2020 году, значительно облегчила свою жизнь; 

Ян Чемерис "Атом", который в 19 лет стал бойцом, а после тяжелого ранения с ампутацией части руки вернулся в строй и продолжает службу; 

Дмитрий Терещенко, боксер, который после ранения в 18 лет и ампутации ноги, несмотря ни на что, продолжает заниматься спортом, завоевав 7 золотых медалей на соревнованиях в США;

 Александр Кунгуров, военнослужащий с 2015 года, имеет ордена за мужество 3-2 степеней, после сложной ампутации, полученной в 2023 году, он продолжает активно заниматься танцами и экстремальными видами спорта, совмещая все это со службой на должности психолога; 

Андрей Ницак, который в 18 лет пошел защищать Украину, участвовал в Харьковском контрнаступлении, а после потери руки и глаза не остановился — вернулся в воинскую часть и теперь занимается рекрутингом.

Особое внимание привлекли украшения, дополнявшие сильные образы героев. "Красота, которая помнит" — новое украшение от проекта "Мы одной крови", созданное совместно с Tsvite Teren. Это птичка-бестселлер, разбитая и заново собранная в технике кинцуги — символ того, как после ранений люди восстанавливают себя и свою жизнь.

50% от каждого заказа ПУМБ передаст ОО "Неопалимі" на лечение и реабилитацию людей с послевоенными травмами — ожогами и рубцами.

Это не просто украшение, а символ восстановления и возвращения целостности. Оно поддерживает тех, кто прямо сейчас собирает себя и свою жизнь заново.

Заказать украшение можно на сайте проекта https://lifesavingmerch.com.ua/krasa-shcho-pamyataye

Музыкальным сопровождением события стали песни Владимира Ивасюка в новых электронных аранжировках, дополненные живым оркестром и вокалом Shumei и Tayanna. Мероприятие посетили Джамала, Тарас Цимбалюк, Юрий Горбунов, Соня Плакидюк, Виталий Ажнов, группа TVORCHI и многие другие инфлюенсеры и представители прессы.

Перформанс "Жить навстречу" стал манифестом единства, объединившим людей, музыку и искусство в единой истории. Это не просто показ, а культурное событие, которое открывает пространство для собственных интерпретаций и продолжает жить в памяти.

Справка

"Жить навстречу" – инициированная ПУМБ масштабная платформа интеграции ветеранов и ветеранок в партнерстве с Veteran HUB, Superhumans, Invictus Games Ukraine и Uklon Инклюзивный. Ее цель – помогать тем, кто возвращается с войны, качественно интегрироваться в финансовые процессы, трудовые отношения, предпринимательство и общество в целом. Инициативы в рамках платформы "Жить навстречу" способствуют созданию новых возможностей для ветеранов и ветеранок, а также мотивируют бизнес, общины и всех украинцев делать шаги навстречу друг другу. Узнать больше о платформе, реализованных и запланированных активностях и присоединиться к инициативам можно на сайте zhyty-nazustrich.com.ua

* Проект создан по инициативе ПУМБ совместно с агентством Adsapience.

Антонина Туманова

