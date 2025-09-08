ПУМБ задає тренд на рівність на UFW: показ "Жити назустріч" спільно з Andreas Moskin

6 вересня, в межах тижня моди Ukrainian Fashion Week, Andreas Moskin у партнерстві з платформою інтеграції ветеранів і ветеранок "Жити назустріч" від банку ПУМБ представили неочікувану колекцію, що об’єднала моду з українським досвідом війни, передає УНН.

Платформа допомагає заново віднайти себе після повернення з війни і побачити нові можливості. Співпраця з Andreas Moskin стає логічним продовженням цієї місії — показує, що мода здатна бути мовою єдності, у якій є гідне місце кожному.

В основі концепції "Жити назустріч" — ідея рівності та присутності. На подіумі разом з професійними моделями з’явилися амбасадори платформи – ветерани, військові й цивільні з інвалідністю, чиє життя назавжди змінила війна, створюючи спільний простір, де кожен був рівним і видимим.

Фінал шоу став кульмінацією: моделі сформували живу інсталяцію — графічну композицію з учасників шоу, яка символізувала єдність, силу та гідність. Подія стала синтезом моди, музики та театру, де образи і люди формували простір для нового культурного наративу.

"Для нас це унікальна можливість привернути увагу суспільства до якісної інтеграції ветеранів і ветеранок у повноцінне життя. Колекція "Жити назустріч" руйнує уявлення про моду, як про щось відірване від життя. Вона доводить: одяг може бути інструментом єдності, способом сказати "ми разом" — і зробити це гідно, красиво, по-новому", — коментує Ксенія Сікорська, директорка з маркетингу ПУМБ

"Жити назустріч" — це про силу присутності. Для нас мода — не лише одяг, а спосіб говорити мовою культури й часу. Ми прагнули створити момент, у якому герої та образи стають рівними, а сама сцена — простором для взаємного руху вперед", — зазначають дизайнери бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Героями показу стали амбасадори платформи Жити назустріч:

Неля Леонідова, яка у 2014 році рятуючи дітей під час обстрілу в Зугресі втратила око, щелепу, мала прострелену легеню та 18 уламків у тілі, пройшла через кому, десятки операцій та неприйняття себе;

Ірина Білоцерковець, хірургиня та мати, яка у перші дні повномасштабної війни отримала серйозні травми та пережила складний шлях відновлення;

Захар Бірюков,випускник Superhumans, ветеран Сил спеціальних операцій, який після втрати обох рук повернувся до активного життя та став прикладом сили і стійкості;

Надія Оксюта, яка, закривши доньку від вогню під час падіння гелікоптера, отримала опіки, пережила численні операції та прийняла свій новий зовнішній вигляд, доводячи, що внутрішня краса незмінна;

Анастасія Савка, випускниця Superhumans, снайперка з позивним "Фенікс", яка після втрати ноги, наступивши на міну, відродилася, знову відчувши силу й жіночність;

Володимир Малихін, випускник Superhumans, магістр фізкультури, який під Бахмутом, рятуючи побратима, втратив ногу, але не втрачає мрії відкрити власний зал для людей з інвалідністю;

Олена Познякова, юристка, волонтерка та співзасновниця англомовного медіа про Україну, яка попри інвалідність з дитинства, стала інженеркою з якості, створюючи біонічні протези, що повертають людям можливість діяти;

Вероніка Чорна, яка з дитинства сприймає свою особливість як перевагу, а завдяки біонічному протезу, отриманому у 2020 році, значно полегшила своє життя;

Ян Чемерис "Атом", який у 19 років став бійцем, а після важкого поранення з ампутацією частини руки повернувся в стрій і продовжує службу;

Дмитро Терещенко, боксер, який після поранення у 18 років, і ампутації ноги, незважаючи ні на що, продовжує займатися спортом, виборовши 7 золотих медалей на змаганнях у США;

Олександр Кунгуров, військовослужбовець з 2015 року, має ордени за мужність 3-2 ступенів, після складної ампутації, отриманої у 2023 році, він продовжує активно займатися танцями та екстремальними видами спорту, поєднуючи все це зі службою на посаді психолога;

Андрій Ніцак, який у 18 років пішов захищати Україну, брав участь у Харківському контрнаступі, а після втрати руки та ока не спинився — повернувся до військової частини, і тепер займається рекрутингом.

Особливу увагу привернули прикраси, що доповнювали сильні образи героїв. "Краса, що пам’ятає" — нова прикраса від проєкту "Ми однієї крові", створена спільно з Tsvite Teren. Це пташка-бестселер, розбита й заново зібрана у техніці кінцугі — символ того, як після поранень люди відновлюють себе і своє життя.

50% від кожного замовлення ПУМБ передасть ГО "Неопалимі" на лікування та реабілітацію людей із післявоєнними травмами — опіками та рубцями.

Це не просто прикраса, а символ відновлення та повернення цілісності. Вона підтримує тих, хто просто зараз збирає себе й своє життя заново.

Замовити прикрасу можна на сайті проєкту https://lifesavingmerch.com.ua/krasa-shcho-pamyataye.

Музичним супроводом події стали пісні Володимира Івасюка у нових електронних аранжуваннях, доповнені живим аркестром та вокалом Shumei та Tayanna. На подію завітали Джамала, Тарас Цимбалюк, Юрій Горбунов, Соня Плакидюк, Віталій Ажнов, гурт TVORCHI, та багато інших інфлюенсерів та представників преси.

Перформанс "Жити назустріч" став маніфестом єдності, що поєднав людей, музику та мистецтво в єдиній історії. Це не просто показ, а культурна подія, яка відкриває простір для власних інтерпретацій і продовжує жити у пам’яті.

Довідка

"Жити назустріч" – ініційована ПУМБ масштабна платформа інтеграції ветеранів та ветеранок у партнерстві з Veteran HUB, Superhumans, Invictus Games Ukraine та Uklon Інклюзивний. Її мета – допомагати тим, хто повертається з війни, якісно інтегруватися у фінансові процеси, трудові відносини, підприємництво та суспільство загалом. Ініціативи в межах платформи "Жити назустріч" сприяють створенню нових можливостей для ветеранів та ветеранок, а також мотивують бізнес, громади і всіх українців робити кроки назустріч одне одному. Дізнатися більше про платформу, реалізовані та заплановані активності й долучитися до ініціатив можна на сайті zhyty-nazustrich.com.ua.

* Проєкт створений за ініціативи ПУМБ спільно з агенцією Adsapience.