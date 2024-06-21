Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Уголовный кодекс запрещает вмешательство в деятельность судьи или сотрудника правоохранительного органа. Поэтому публичные высказывания народных депутатов относительно конкретного дела могут считаться давлением на суд. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экс-депутат Верховной Рады, бывший и. о. генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

Детали

Ранее председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых, призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился к Высшему совету правосудия и Офису генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытке нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

"Есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает вмешательство в деятельность судьи или работника правоохранительного органа. И ситуация такова, что эти публичные призывы очень трудно трансформировать в какие – то уголовные производства или публичные высказывания депутатов (трансформировать в уголовные производства-ред.). Но в любом случае это давление", - отметил Чумак.

По его словам, это давление на судью в будущем может трансформироваться в обращение в Европейский суд по правам человека.

"Вообще то это дело морально-этического характера. У нас разделение ветвей власти в формально правовом плане и конечно недопустимо давить на судей", - отметил Чумак.

Он добавил, что давление на судью в конкретном деле недопустимо ни в уголовном, ни в гражданско-правовом, а ни в хозяйственном производстве. В то же время, по мнению Чумака, освещение стиля жизни судьи или его родственников допустимо.

"Поэтому здесь надо смотреть по конкретным призывам, если это о конкретном деле – это недопустимо, а если говорят что судья такой-то не хороший человек, потому что он когда - то принимал решения которые обоснованно могут быть признаны такими, что они мотивированы кем-то или чем-то, это нормально", - отметил Чумак.

Напомним

Ранее президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.