Публічні висловлювання депутата про конкретну кримінальну справу – це тиск на суд - Чумак

Кримінальний кодекс забороняє втручання у діяльність судді чи працівника правоохоронного органу. Тому публічні висловлювання народних депутатів щодо конкретної справи можуть вважатися тиском на суд. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив ексдепутат Верховної Ради, колишній в.о. генерального прокурора України Віктор Чумак.

Деталі

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Після того Гетманцев опублікував ще один допис, у якому розкритикував рішення колегії суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду. Вони визнали, що Нацбанк ухвалив незаконне рішення про позбавлення ліцензії та старт ліквідації банку "Конкорд". Ймовірно таким чином Гетманцев хотів вплинути на суддів, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

"Є стаття кримінального кодексу, яка передбачає втручання у діяльність судді або працівника правоохоронного органу. І ситуація така, що оці публічні заклики дуже важко трансформувати в якісь кримінальні провадження або публічні висловлювання депутатів (трансформувати в кримінальні провадження – ред.). Але в будь-якому випадку це тиск", - зазначив Чумак.

За його словами, цей тиск на суддю у майбутньому може трансформуватися у звернення до Європейського суду з прав людини.

"Взагалі то це справа морально-етичного характеру. У нас розділення гілок влади в формально правовому плані і звісно неприпустимо тиснути на суддів", - зазначив Чумак.

Він додав, що тиск на суддю в конкретній справі не допустимий ні у кримінальному, ні в цивільно-правовому, а ні в господарському провадженнях. Водночас, на думку Чумака, висвітлення стилю життя судді чи його родичів допустимо.

"Тому тут треба дивитися по конкретних закликах, якщо це про конкретну справу – це неприпустимо, а якщо говорять що суддя такий-то не хороша людина, бо він колись приймав рішення які обгрунтовано можуть бути визнані такими, що вони є вмотивовані кимось чи чимось, це нормально", - зазначив Чумак.

Нагадаємо

Раніше президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буде законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.