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Прятала под одеялом, пока не задохнулось: на Ровенщине роженица получила подозрение из-за смерти младенца

Киев • УНН

 • 77 просмотра

На Ровенщине 35-летней женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей из-за смерти новорожденного ребенка. Следователи установили, что младенец погиб от механической асфиксии.

Прятала под одеялом, пока не задохнулось: на Ровенщине роженица получила подозрение из-за смерти младенца

35-летней женщине в Ровенской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей из-за гибели ее новорожденного ребенка. Подозреваемая уже имеет двоих детей и лишена родительских прав. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Следователи установили, что в одном из сел Варашского района женщина родила в доме по месту жительства. Когда на место происшествия прибыли медики, она решила их к себе не подпускать. Пришлось вызывать следственно-оперативную группу.

Правоохранители обнаружили в комнате на кровати под одеялом новорожденную девочку без признаков жизни. Согласно заключению медиков, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии, так как ребенок не получал кислород.

Полицейские выяснили, что 35-летняя роженица уже имеет двоих детей, однако лишена родительских прав. А потому третью беременность тщательно скрывала от родных.

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Подозреваемая находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о помещении ее в специализированное медучреждение.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧП
Ровненская область
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