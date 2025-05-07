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В Киевской области родители пойдут под суд за брошенного в сумке младенца на улице

Киев • УНН

 • 2866 просмотра

В Киевской области будут судить родителей, которые оставили новорожденного мальчика в сумке на улице. Им грозит до трех лет лишения свободы за оставление ребенка в опасности.

В Киевской области родители пойдут под суд за брошенного в сумке младенца на улице

В Киевской области будут судить родителей за оставление новорожденного мальчика в сумке на улице на произвол судьбы. Им грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

"Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении обоих родителей по факту оставления в опасности новорожденного малыша. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, событие произошло в начале 2025 года в Обуховском районе.

"36-летняя беременная женщина без надлежащих санитарных условий в доме родила мальчика, а 67-летний биологический отец, который присутствовал при родах, самостоятельно перерезал пуповину. В дальнейшем, действуя по предварительному сговору, родители завернули новорожденного в постельное белье и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном, опасном для жизни состоянии на улице возле одного из частных домов", - сказано в сообщении.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении женщины (ч. 2 ст. 135 УК Украины) и мужчины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 135 УК Украины).

Под Киевом нашли родителей, которые в начале года бросили младенца в сумке: что им грозит04.02.25, 15:34 • 38792 просмотра

Юлия Шрамко

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