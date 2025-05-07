На Київщині батьки підуть під суд за покинуте у сумці немовля на вулиці
Київ • УНН
У Київській області судитимуть батьків, які залишили новонародженого хлопчика в сумці на вулиці. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі за залишення дитини в небезпеці.
У Київській області судитимуть батьків за залишення новонародженого хлопчика у сумці на вулиці напризволяще. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
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"Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо обох батьків за фактом залишення в небезпеці новонародженого малюка. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, подія трапилася на початку 2025 року на Обухівщині.
"36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину. В подальшому, діючи за попередньою змовою, батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків", - сказано у повідомленні.
Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки (ч. 2 ст. 135 ККУ) та чоловіка (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 135 ККУ).
Під Києвом знайшли батьків, які на початку року покинули немовля в сумці: що їм загрожує04.02.25, 15:34 • 38793 перегляди