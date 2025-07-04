Ховала під ковдрою, поки не задихнулося: на Рівненщині породілля отримала підозру через смерть немовляти

35-річній жінці на Рівненщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через загибель її новонародженої дитини. Підозрювана вже має двох дітей, і позбавлена батьківських прав. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Рівненщини.

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Слідчі встановили, що в одному із сіл Вараського району жінка народила у будинку за місцем проживання. Коли на місце події прибули медики, вона вирішила їх до себе не підпускати. Довелося викликати слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці виявили у кімнаті на ліжку під ковдрою новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до висновку медиків, смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії, адже дитина не отримувала кисень.

Поліцейські з’ясували, що 35-річна породілля уже має двох дітей, однак позбавлена батьківських прав. А тому третю вагітність ретельно приховувала від рідних.

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Підозрювана перебуває у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про поміщення її до спеціалізованого медзакладу.

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