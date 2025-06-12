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На Одещині померло 2-місячне немовля: відкрито два провадження

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

В Одеській області поліція розслідує смерть двомісячного хлопчика від пневмонії. Відкрито провадження за фактом природної смерті та за статтею про невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

На Одещині померло 2-місячне немовля: відкрито два провадження

В Одеській області померло немовля, за цим фактом поліцейські розслідують два кримінальних провадження, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Трагічна подія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Біляївської громади в Одеському районі.

Поліція отримала повідомлення про смерть за місцем мешкання двомісячного хлопчика. "Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя", - повідомили у поліції.

"Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії", - ідеться у повідомленні.

З жінкою, як вказано, мешкає ще двоє діточок 4-х та 7-ми років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі.

Наразі відомості за фактом смерті дитини внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Слідчі разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії.

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів08.05.25, 18:11 • 20461 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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