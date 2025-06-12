В Одесской области умер 2-месячный младенец: открыто два производства
Киев • УНН
В Одесской области полиция расследует смерть двухмесячного мальчика от пневмонии. Открыто производство по факту естественной смерти и по статье о неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.
В Одесской области умер младенец, по данному факту полицейские расследуют два уголовных производства, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Трагическое событие произошло несколько дней назад в одном из населенных пунктов Беляевской громады в Одесском районе.
Полиция получила сообщение о смерти по месту жительства двухмесячного мальчика. "Предварительно правоохранители установили, что 33-летняя женщина легла с сыном спать, а проснувшись, обнаружила малыша без признаков жизни", - сообщили в полиции.
"Тело мальчика следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, смерть ребенка наступила в результате пневмонии", - говорится в сообщении.
С женщиной, как указано, проживают еще двое детишек 4-х и 7-ми лет. Семья состоит на учете в социальной службе.
В настоящее время сведения по факту смерти ребенка внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и статьи 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Следователи вместе с ювенальными полицейскими устанавливают все обстоятельства трагедии.
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