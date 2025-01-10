Прозвучали по меньшей мере четыре взрыва: оккупанты продолжают атаковать Запорожье
Киев • УНН
Российские войска продолжают атаковать Запорожскую область, зафиксировано четыре взрыва вблизи Приморского. Глава ОВА Иван Федоров призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя.
Армия рф продолжает атаковать Запорожскую область, прозвучало четыре взрыва. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Враг продолжает атаковать область. По меньшей мере 4 взрыва неподалеку Приморского", - сообщил Федоров.
Он также призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.
Произошел в час пик: Федоров назвал удар рф по Запорожью самым масштабным с начала вторжения10.01.25, 10:30 • 17986 просмотров