Прозвучали по меньшей мере четыре взрыва: оккупанты продолжают атаковать Запорожье

Армия рф продолжает атаковать Запорожскую область, прозвучало четыре взрыва. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Враг продолжает атаковать область. По меньшей мере 4 взрыва неподалеку Приморского", - сообщил Федоров.

Он также призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.

Произошел в час пик: Федоров назвал удар рф по Запорожью самым масштабным с начала вторжения