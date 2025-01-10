Пролунали щонайменше чотири вибухи: окупанти продовжують атакувати Запоріжжя
Київ • УНН
Російські війська продовжують атакувати Запорізьку область, зафіксовано чотири вибухи поблизу Приморського. Голова ОВА Іван Федоров закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до відбою.
Армія рф продовжує атакувати Запорізьку область, пролунало чотири вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Ворог продовжує атакувати область. Щонайменше 4 вибухи неподалік Приморського", - повідомив Федоров.
Він також закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.
Стався в час пік: Федоров назвав удар рф по Запоріжжю наймасштабнішим з початку вторгнення10.01.25, 10:30 • 23509 переглядiв