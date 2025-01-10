Пролунали щонайменше чотири вибухи: окупанти продовжують атакувати Запоріжжя

Армія рф продовжує атакувати Запорізьку область, пролунало чотири вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Ворог продовжує атакувати область. Щонайменше 4 вибухи неподалік Приморського", - повідомив Федоров.

Він також закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.

Стався в час пік: Федоров назвав удар рф по Запоріжжю наймасштабнішим з початку вторгнення