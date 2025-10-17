Проверка на блокпостах, право на оружие: какими функциями займется военный полицейский, которого предлагают создать в Украине

В Украине разработали профессиональный стандарт военного полицейского, который определяет ряд его обязанностей, права на применение оружия, а также требования к полицейскому. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект профессионального стандарта "Военный полицейский", опубликованный на сайте Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне.

Детали

В соответствии с проектом приказа, подготовленным Главным управлением Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, предлагается создать профессиональный стандарт "Военный полицейский", целью деятельности которого является "обеспечение законности, правопорядка и поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ".

Военные полицейские будут проходить специализированные курсы, иметь сертификаты о прохождении профессиональной подготовки и курсы повышения квалификации. В частности:

сертификат со свидетельством о прохождении курсов профессиональной подготовки рядового и сержантского состава базового уровня по ВОС-932 “правоохранительная деятельность”;

сертификат со свидетельством о прохождении курса повышения квалификации сержантского состава по ВОС-932 – “правоохранительная деятельность”;

диплом профессионального младшего бакалавра о получении профессиональной квалификации “Техник-технолог (механика), сержант среднего уровня” по специализации “Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте”;

свидетельство и приложение к свидетельству о завершении обучения по программе подготовки военнослужащих военной службы по контракту для замещения штатных должностей сержантского (старшинского) состава, предусматривающих наличие высшего образования по специализации “Организация перевозок, управление на автомобильном транспорте”.

Для сержантов и техников предусмотрено получение уровня квалификации по Национальной рамке (от 2 до 4 уровня).

Военные полицейские рядового состава должны:

иметь базовое, полное среднее образование или профессионально-техническое образование;

быть годными к военной службе по состоянию здоровья (для военнослужащих военной службы по контракту);

иметь заключение о профессионально-психологической пригодности для прохождения военной службы;

иметь оценку физической подготовки не ниже “удовлетворительно” (для военнослужащих военной службы по контракту);

не иметь судимостей;

иметь наличие базовой общевойсковой подготовки (или прохождение срочной военной службы).

Для получения следующей профессиональной квалификации необходимо иметь полное среднее образование; быть годными к военной службе, иметь заключение о профессионально-психологической пригодности для прохождения военной службы.

Также иметь рекомендацию Совета сержантов воинской части о направлении военнослужащего на обучение с его последующим назначением на должности сержантского состава базового уровня.

Кроме того, иметь свидетельство об определении уровня владения английским (французским) языком; иметь наличие профессиональной подготовки рядового состава по ВОС-932 "правоохранительная деятельность".

Согласно проекту профессионального стандарта, в функции военного полицейского входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, что предусматривает:

способность проверять документы, удостоверяющие личность;

способность требовать соблюдения правил ношения военной формы одежды;

способность проводить личный досмотр, досмотр вещей, а также изъятие документов и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами или являются опасными для окружающих;

способность задерживать и доставлять военнослужащих (других лиц при необходимости);

способность составлять в пределах полномочий протоколы об административном задержании и административном правонарушении;

способность временно ограничивать или запрещать доступ военнослужащих и других лиц на отдельные участки местности или объекты;

способность применять меры физического воздействия;

способность применять специальные средства;

способность применять огнестрельное оружие;

способность оказывать домедицинскую помощь;

способность разыскивать и задерживать военнослужащих ВС Украины и других военных формирований;

способность проводить сбор и обобщение информации для составления формализованных справок и докладов;

способность проводить освидетельствование лиц на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Также в функции входят содержание осужденных, взятых под стражу, арестованных и задержанных военнослужащих, а также сопровождение и охрана военнопленных, что предусматривает:

содержать осужденных, взятых под стражу, арестованных и задержанных военнослужащих, а также сопровождать и охранять военнопленных;

способность конвоировать осужденных, взятых под стражу, арестованных и задержанных военнослужащих;

способность осуществлять сбор сопровождения и охрану военнопленных.

Еще одной функцией является обеспечение безопасности движения и мобильность военных, что включает в себя:

способность контролировать выполнение в воинских частях организации работы по предотвращению ДТП;

способность сопровождать перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов транспортными средствами ВС Украины, в соответствии с требованиями ПДД и условий, определенных в разрешении на их дорожную перевозку;

способность проводить обязательный технический контроль транспортных средств ВС Украины;

способность нести службу на постах для остановки военных транспортных средств и проверки водителей, разрешительных документов и грузов;

способность составлять протоколы об административном правонарушении на водителей ВТС за нарушение ПДД и протоколы об административном задержании;

способность действовать на месте ДТП.

Кроме того, в функции будет входить охрана военных объектов, проведение стабилизационных действий, что предусматривает несение службы на блокпостах для проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, во время обеспечения мер правового режима военного положения.

Отметим, что обсуждение проекта приказа было обнародовано на сайте Министерства обороны Украины в мае 2025 года и завершилось 3 октября. 30 сентября профессиональный стандарт поддержал Профессиональный союз работников Вооруженных сил Украины.

Документ будет находиться на общественном обсуждении до 20 октября.

Напомним

В прошлом году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине военной полиции с правоохранительными функциями для обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и профилактики правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.

В марте этого года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13048, который предусматривает восстановление военных судов. Авторы инициативы считают, что нынешняя судебная система не всегда способна оперативно и профессионально рассматривать военные дела, что снижает эффективность правосудия, особенно в условиях войны.