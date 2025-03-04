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У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення військових судів

Київ • УНН

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13048 про відновлення системи військових судів. Документ передбачає створення військових судів гарнізонів та апеляційних судів для розгляду військових справ.

У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення військових судів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13048, який передбачає відновлення військових судів. Автори ініціативи вважають, що нинішня судова система не завжди здатна оперативно та професійно розглядати військові справи, що знижує ефективність правосуддя, особливо в умовах війни. Про це йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, пише УНН.

Деталі 

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, до 2010 року в Україні вже існувала система військових судів, яка ефективно розглядала справи, пов’язані з військовими злочинами.

Ліквідація військових судів у 2010 році, за словами тодішнього Президента України Януковича, була зумовлена економічною недоцільністю їх утримання, оскільки через зменшення чисельності Збройних Сил України значно скоротилася кількість підсудних їм справ, а також прагненням наблизити українську систему правосуддя до європейської, яка вимагає незалежності суддів від військового командування.

Крім того, повідомляється, що наявна судова система не завжди здатна оперативно та професійно розглядати таку категорію справ, що знижує ефективність правосуддя, а відтак доцільно відновити функціонування військових судів.

У зв’язку з цим доцільно для ефективного функціонування судової системи в умовах воєнного стану передбачити швидке формування військових судів через особливий порядок проведення конкурсу, який забезпечить їх кваліфікованими кадрами без втрати якості правосуддя 

- йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, метою законопроєкту є забезпечення ефективного та оперативного судочинства у військовій сфері, захисту прав військовослужбовців шляхом відновлення функціонування військових судів, а саме віднесення до місцевих загальних судів також військових судів гарнізонів та врегулювання, що апеляційними судами, що здійснюють перегляд судових рішень, ухвалених військовими судами гарнізонів, є військові апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

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Законопроєктом передбачено, зокрема:

- військові суди гарнізонів віднести до системи місцевих загальних судів;

- військові суди гарнізонів розглядають справи щодо військових кримінальних правопорушень, порушень правил та звичаїв ведення війни, порушення законодавства про державну таємницю в Збройних Силах України та військових формуваннях, адміністративні справи, в яких стороною є військовослужбовець або орган військового управління, справи про дисциплінарні правопорушення військовослужбовців;

- апеляційними судами, що здійснюють перегляд судових рішень, ухвалених військовими судами гарнізонів, є військові апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах;

- суддею військового апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також має стаж роботи на посаді судді за спеціалізацією із здійснення кримінального провадження не менше пʼяти років. До складу палати з розгляду військових справ Касаційного кримінального суду входять виключно судді, які мають стаж роботи на посаді судді за спеціалізацією із здійснення кримінального провадження не менше 10 років;

- судді військових судів гарнізонів та військових апеляційних судів, зобовʼязані протягом одного року з моменту їх призначення на посади судді пройти обовʼязковий курс спеціалізованої підготовки з питань військового права, військової дисципліни, тактики військових операцій та особливостей функціонування військових структур;

- суддя зобовʼязаний проходити не рідше одного разу на три роки спеціалізовану підготовку з питань військового права для підтримання кваліфікації в Національній школі суддів України; суддям військових судів гарнізонів, військових апеляційних судів, а також включених до складу палати з розгляду військових справ Касаційного кримінального суду присвоюються військові звання офіцерського складу, починаючи з молодшого лейтенанта юстиції;

- особливості проведення вперше конкурсу на зайняття вакантних посад у військовому суді гарнізону та військовому апеляційному суді.

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