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В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении военных судов

Киев • УНН

 • 15224 просмотра

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13048 о восстановлении системы военных судов. Документ предполагает создание военных судов гарнизонов и апелляционных судов для рассмотрения военных дел.

В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении военных судов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13048, который предполагает восстановление военных судов. Авторы инициативы считают, что нынешняя судебная система не всегда способна оперативно и профессионально рассматривать военные дела, что снижает эффективность правосудия, особенно в условиях войны. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта, пишет УНН.

Детали 

Согласно пояснительной записке законопроекта, до 2010 года в Украине уже существовала система военных судов, которая эффективно рассматривала дела, связанные с военными преступлениями.

Ликвидация военных судов в 2010 году, по словам тогдашнего Президента Украины Януковича, была обусловлена экономической нецелесообразностью их содержания, поскольку из-за уменьшения численности Вооруженных Сил Украины значительно сократилось количество подсудных им дел, а также стремлением приблизить украинскую систему правосудия к европейской, которая требует независимости судей от военного командования.

Кроме того, сообщается, что имеющаяся судебная система не всегда способна оперативно и профессионально рассматривать такую категорию дел, что снижает эффективность правосудия, а следовательно, целесообразно восстановить функционирование военных судов.

В связи с этим целесообразно для эффективного функционирования судебной системы в условиях военного положения предусмотреть быстрое формирование военных судов через особый порядок проведения конкурса, который обеспечит их квалифицированными кадрами без потери качества правосудия 

- говорится в пояснительной записке.

В частности, целью законопроекта является обеспечение эффективного и оперативного судопроизводства в военной сфере, защиты прав военнослужащих путем восстановления функционирования военных судов, а именно отнесение к местным общим судам также военных судов гарнизонов и регулирование, что апелляционными судами, которые осуществляют пересмотр судебных решений, принятых военными судами гарнизонов, являются военные апелляционные суды, которые образуются в апелляционных округах.

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Законопроектом предусмотрено, в частности:

- военные суды гарнизонов отнести к системе местных общих судов;

- военные суды гарнизонов рассматривают дела по военным уголовным правонарушениям, нарушениям правил и обычаев ведения войны, нарушениям законодательства о государственной тайне в Вооруженных Силах Украины и военных формированиях, административные дела, в которых стороной является военнослужащий или орган военного управления, дела о дисциплинарных правонарушениях военнослужащих;

- апелляционными судами, которые осуществляют пересмотр судебных решений, принятых военными судами гарнизонов, являются военные апелляционные суды, которые образуются в апелляционных округах;

- судьей военного апелляционного суда может быть лицо, которое соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в апелляционном суде, а также имеет стаж работы на должности судьи по специализации по осуществлению уголовного производства не менее пяти лет. В состав палаты по рассмотрению военных дел Кассационного уголовного суда входят исключительно судьи, которые имеют стаж работы на должности судьи по специализации по осуществлению уголовного производства не менее 10 лет;

- судьи военных судов гарнизонов и военных апелляционных судов обязаны в течение одного года с момента их назначения на должности судьи пройти обязательный курс специализированной подготовки по вопросам военного права, военной дисциплины, тактики военных операций и особенностей функционирования военных структур;

- судья обязан проходить не реже одного раза на три года специализированную подготовку по вопросам военного права для поддержания квалификации в Национальной школе судей Украины; судьям военных судов гарнизонов, военных апелляционных судов, а также включенным в состав палаты по рассмотрению военных дел Кассационного уголовного суда присваиваются военные звания офицерского состава, начиная с младшего лейтенанта юстиции;

- особенности проведения впервые конкурса на занятие вакантных должностей в военном суде гарнизона и военном апелляционном суде.

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