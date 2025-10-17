Перевірка на блокпостах, право на зброю: якими функціями займеться військовий поліцейський, якого пропонують створити в Україні

В Україні розробили професійний стандарт військового поліцейського, який визначає ряд його обов’язків, права на застосування зброї, а також вимоги до поліцейського. Про це пише УНН з посиланням на проєкт професійного стандарту "Військовий поліцейський", опублікований на сайті Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Деталі

Відповідно до проєкту наказу, підготовлений Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних сил України, пропонується утворити професійний стандарт "Військовий поліцейський", метою діяльності якого є "забезпечення законності, правопорядку та підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ".

Військові поліцейські проходитимуть спеціалізовані курси, матимуть сертифікати про проходження фахової підготовки та курси підвищення кваліфікації. Зокрема:

сертифікат зі свідоцтвом про проходження курсів фахової підготовки рядового та сержантського складу базового рівня за ВОС-932 “правоохоронна діяльність”;

сертифікат зі свідоцтвом про проходження курсу підвищення кваліфікації сержантського складу за ВОС-932 – “правоохоронна діяльність”;

диплом фахового молодшого бакалавра про здобуття професійної кваліфікації “Технік-технолог (механіка), сержант середнього рівня” за спеціалізацією “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”;

свідоцтво та додаток до свідоцтва про завершення навчання за програмою підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом для заміщення штатних посад сержантського (старшинського) складу які передбачають наявність вищої освіти за спеціалізацією “Організація перевезень, управління на автомобільному транспорті”.

Для сержантів і техніків передбачено здобуття рівня кваліфікації за Національною рамкою (від 2 до 4 рівня).

Військові поліцейські рядового складу повинні:

мати базову, повну середню освіту або професійно-технічну освіту;

бути придатними до військової служби за станом здоров’я (для військовослужбовців військової служби за контрактом);

мати висновок щодо професійно-психологічної придатності для проходження військової служби;

мати оцінку фізичної підготовки не нижче “задовільно” (для військовослужбовців військової служби за контрактом);

не мати судимостей;

мати наявність базової загальновійськової підготовки (або проходження строкової військової служби.

Для отримання наступної професійної кваліфікації необхідно мати повну середню освіту; бути придатними до військової служби, мати висновок щодо професійно-психологічної придатності для проходження військової служби.

Також мати рекомендацію Ради сержантів військової частини про направлення військовослужбовця на навчання з його подальшим призначенням на посади сержантського складу базового рівня.

Крім того, мати свідоцтво про визначення рівня володіння англійською (французькою) мовою; мати наявність фахової підготовки рядового складу за ВОС-932 "правоохоронна діяльність".

Згідно з проєктом професійного стандарту, до функцій військового поліцейського входить забезпечення правопорядку та військової дисципліни, що передбачає:

здатність перевіряти документи, що посвідчують особу;

здатність вимагати дотримання правил носіння військової форми одягу;

здатність проводити особистий огляд, огляд речей, а також вилучення документів та предметів, що можуть бути речовими доказами або є небезпечними для оточуючих;

здатність затримувати та доставляти військовослужбовців (інших осіб за потреби);

здатність складати в межах повноважень протоколи про адміністративне затримання та адміністративне правопорушення;

здатність тимчасово обмежувати або забороняти доступ військовослужбовців та інших осіб на окремі ділянки місцевості чи об’єкти;

здатність застосовувати заходи фізичного впливу;

здатність застосовувати спеціальні засоби;

здатність застосовувати вогнепальну зброю;

здатність надавати домедичну допомогу;

здатність розшукувати і затримувати військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань;

здатність проводити збір та узагальнення інформації для складання формалізованих довідок та доповідей;

здатність проводити огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Також до функцій входять утримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, а також супроводжувати та охороняти військовополонених, що передбачає:

утримувати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, а також супроводжувати та охороняти військовополонених;

здатність конвоювати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

здатність здійснювати збір супроводження та охорону військовополонених.

Ще однією функцією є забезпечення безпеки руху та мобільність військових, що включає в себе:

здатність контролювати виконання у військових частинах організацію роботи щодо запобігання ДТП;

здатність супроводжувати перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів транспортними засобами ЗС України, відповідно до вимог ПДР і умов, визначених у дозволі на їхнє дорожнє перевезення;

здатність проводити обов'язковий технічний контроль транспортних засобів ЗС України;

здатність нести службу на постах для зупинки військових транспортних засобів та перевірки водіїв, дозвільних документів та вантажів;

здатність складати протоколи про адміністративне правопорушення на водіїв ВТЗ за порушення ПДР та протоколи про адміністративне затримання;

здатність діяти на місці ДТП.

Окрім того, до функцій буде входити охорона військових об’єктів, проведення стабілізаційних дій, що передбачає несення служби на блокпостах для перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Зазначимо, що обговорення проєкту наказу було оприлюднено на сайті Міністерства оборони України у травні 2025 року і завершилося 3 жовтня. 30 вересня професійний стандарт підтримала Професійна спілка працівників Збройних сил України.

Документ перебуватиме на громадському обговоренні до 20 жовтня.

Нагадаємо

Минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає створення в Україні військової поліції з правоохоронними функціями для забезпечення правопорядку, військової дисципліни та профілактики правопорушень у Міністерстві оборони, Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту.

У березні цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13048, який передбачає відновлення військових судів. Автори ініціативи вважають, що нинішня судова система не завжди здатна оперативно та професійно розглядати військові справи, що знижує ефективність правосуддя, особливо в умовах війни.