Протесты в Беларуси: правозащитники заявили о более 210 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По состоянию на 10 утра в Беларуси известно о 213 задержанных во время акций протеста в день президентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".
“По состоянию на 10 часов утра 10 августа известно о не менее 213 задержанных в Беларуси 9 августа”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что из них более 110 - в Минске: более 40 - на избирательных участках или вблизи них, большинство из них — наблюдатели, более 70 - во время акции протеста.
“В регионах задержаны более 15 наблюдателей, а также протестующие и журналисты в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядзеле, Полоцке и других городах”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
Утром 10 августа в Беларуси были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Также сообщается, что во время акций протеста погиб один человек.