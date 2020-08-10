Протести в Білорусі: правозахисники заявили про понад 210 затриманих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на 10 ранку в Білорусі відомо про 213 затриманих під час акцій протесту у день президентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".

“Станом на 10 годину ранку 10 серпня відомо про не менш ніж 213 затриманих в Білорусі 9 серпня”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що з них понад 110 - у Мінську: більше ніж 40 - на виборчих дільницях або поблизу них, більшість з них — спостерігачі, більше ніж 70 - під час акції протесту.

“У регіонах затримано понад 15 спостерігачів, а також учасників протесту і журналістів в Гомелі, Барановичах, Гродно, Вітебську, Могильові, Молодечно, Щучині, Бобруйську, Мядзелі, Полоцьку та інших містах”, — додається в повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

Зранку 10 серпня у Білорусі було порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Також повідомляється, що під час акцій протесту загинула одна людина

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