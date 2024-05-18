Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

В результате обстрела Харькова ранены пять человек, среди них двое детей. Кроме того, восьмилетняя девочка получила острую реакцию на стресс. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

18 мая около 15 часов российская армия нанесла авиаудар по частному жилому сектору в Шевченковском районе города.

В результате вражеского обстрела травмированы пять человек, среди них 13-летняя девочка и парень 16 лет. 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, более 10 домов получили повреждения, там отключили газо- и электроснабжение.

Напомним

Украина контролирует все въезды в Харьковскую область, работу российских войск, тяжелую технику и все наступательные действия врага, заявил президент Зеленский.