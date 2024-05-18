Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север
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Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления
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Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова
Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения, а 8-летняя девочка испытала острую стрессовую реакцию в результате российского обстрела жилого района в Харькове.
На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский
Зеленский заявил, что россияне сегодня не имеют масштабных прорывов в украинской обороне. Как и раньше, они стремятся захватить Донбасс и ослабить украинские силы на фронте.
На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК
Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север
Зеленский считает, что возможное наступление россии на севере Украины может быть очередной попыткой оттянуть украинские войска от Донбасса, который остается их главной целью.
Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.
Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб
Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.
Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли
Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.
Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса
Программа "EU4Youth" запускает две инициативы, направленные на поддержку активной молодежи и реинтеграцию ветеранов с целью ускорить расширение прав и возможностей молодежи через предпринимательское образование.
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб
Продолжается бой под Волчанском на Харьковщине, противник совершил семь попыток штурма возле села Синьковка на Купянском направлении.
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления
Украине необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, прежде чем начинать новое контрнаступление, считает президент Владимир Зеленский.